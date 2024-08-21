"Вже не пам'ятаємо часу один без одного": Лунін на 9-ту річницю попозував у денімі із дружиною на руках

Тамара Кудрявченко 21 серпня, 13:15
Лунін із дружиною

Виходить, Лунін почав зустрічатися з Томазовою, коли йому було 16

Фото @fotografa_sf

25-річний голкіпер футбольного клубу "Реал Мадрид" і збірної України Андрій Лунін уже 9 років перебуває у стосунках з однією жінкою - своєю дружиною Анастасією Томазовою.

З нагоди річниці парочка наробила купу фото у різних луках та потішила ними своїх підписників в Instagram.

"9 років разом❤️💋 Вже навіть не пам’ятаємо часу без один одного", - написали закохані.


Андрій Лунін дружина

Настя раніше розказувала, що вони з Андрієм познайомилися у мережі

Подружжя виховує 2-річного сина Андрія

Подружжя виховує 2-річного сина Андрія

Лунін із коханою
Футболіст Лунін дружина

Пара попозувала в стилі "Людей в чорному"

Лунін Андрій футболіст дружина

Зараз Луніни живуть у Мадриді

Нагадаємо, нещодавно Анастасія позувала в бікіні та світила татуюванням у пікантному місці.

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