"Вже не пам'ятаємо часу один без одного": Лунін на 9-ту річницю попозував у денімі із дружиною на руках
25-річний голкіпер футбольного клубу "Реал Мадрид" і збірної України Андрій Лунін уже 9 років перебуває у стосунках з однією жінкою - своєю дружиною Анастасією Томазовою.
З нагоди річниці парочка наробила купу фото у різних луках та потішила ними своїх підписників в Instagram.
"9 років разом❤️💋 Вже навіть не пам’ятаємо часу без один одного", - написали закохані.
Нагадаємо, нещодавно Анастасія позувала в бікіні та світила татуюванням у пікантному місці.
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