"Вже не пам'ятаємо часу один без одного": Лунін на 9-ту річницю попозував у денімі із дружиною на руках

Виходить, Лунін почав зустрічатися з Томазовою, коли йому було 16 Фото @fotografa_sf

25-річний голкіпер футбольного клубу "Реал Мадрид" і збірної України Андрій Лунін уже 9 років перебуває у стосунках з однією жінкою - своєю дружиною Анастасією Томазовою.

З нагоди річниці парочка наробила купу фото у різних луках та потішила ними своїх підписників в Instagram.

"9 років разом❤️💋 Вже навіть не пам’ятаємо часу без один одного", - написали закохані.

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Нагадаємо, нещодавно Анастасія позувала в бікіні та світила татуюванням у пікантному місці.