"Пишаюся": Шевченко похвалився 18-річним сином у мантії випускника

Юлія Леськова - 24 травня, 12:02
Андрій Шевченко зі своїм 18-річним сином
Фото з Instagram Андрія Шевченка

Президент української асоціації з футболу Андрій Шевченко похвалився своїм 18-річним сином Крістіаном, який закінчив школу, та показав фото з його випускного. 

"Так пишаюся нашим Крістіаном. Вітаю із закінченням школи", - написав Шевченко. 

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Нагадаємо, Крістіан - єдиний з дітей Шевченка, хто пішов його слідами та професійно грає у футбол. Він виступає за молодіжну збірну України, для цього він навіть отримав українське громадянство. 

До речі, у Андрія Шевченка та його дружини Крістен Пазюк є ще троє синів: 20-річний Джордан, 11-річний Райдер та 12-річний Александр. 

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