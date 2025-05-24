"Пишаюся": Шевченко похвалився 18-річним сином у мантії випускника

Фото з Instagram Андрія Шевченка

Президент української асоціації з футболу Андрій Шевченко похвалився своїм 18-річним сином Крістіаном, який закінчив школу, та показав фото з його випускного.

"Так пишаюся нашим Крістіаном. Вітаю із закінченням школи", - написав Шевченко.

Батьки прийшли подивитися на випускний сина

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Привітати молодшого брата прийшов й старший син подружжя Джордан

Шевченко показав, як його син з іншими випускниками підкидають шапочки

Нагадаємо, Крістіан - єдиний з дітей Шевченка, хто пішов його слідами та професійно грає у футбол. Він виступає за молодіжну збірну України, для цього він навіть отримав українське громадянство.

До речі, у Андрія Шевченка та його дружини Крістен Пазюк є ще троє синів: 20-річний Джордан, 11-річний Райдер та 12-річний Александр.