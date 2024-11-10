"Особливий день": Шевченко сімейними фото привітав сина з 18-річчям

Юлія Леськова 10 листопада, 10:21
Андрій Шевченка з сином Крістіаном
Фото з Instagram Андрія Шевченка

Президент української асоціації футболу Андрій Шевченко ніжно привітав свого середнього сина Крістіана з 18-річчям.

У своєму Instagram Андрій показав сімейні фото.

"Це особливий день, Крістіане. Вітаю з 18-річчям! Ми так тобою пишаємося", - написав Шевченко.


Син Андрія Шевченка з батьками

З нагоди свята Адрій показав сина у батьківських обіймах з ним та його дружиною Крістен Пазік

Родина Андрія Шевченка на фото

Ймовірно вітали хлопця з повноліттям всією родиною

Андрій Шевченко обіймає сина

Андрій розчулив фото обіймів з сином

До привітань також приєдналася мама хлопця, модель Крістен Пазік.

"18 років тому в цей день твій тато відвіз мене до лікарні, незабаром ти з'явився. З тих пір не було ні одного нудного дня. Ми так пишаємося всім, чого ти досяг, а головне - наполегливістю, жагою до життя, відданістю, твоїм самовдосконаленням. Продовжуй вірити у себе, але пам'ятай, роби це зі смиренням, щирістю та добротою. Люблю тебе, мама", - написала вона.

До речі, Крістіан єдиний з дітей Шевченка, хто вирішив піти стопами батька. Хлопець професійно грає у футбол, причому виступає він за молодіжну збірну України. Для цього хлопець навіть отримав українське громадянство.

Андрій дуже пишається сином і його успіхами.


Нагадаємо, наприкінці жовтня своє 20-річчя відсвяткував старший син Шевченка, Джордан.

Як відомо, у Андрія та його дружини Крістен Пазік є й двоє молодших синів: Александр і Райдер-Габріель.

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