Зустрічі у готелях та приватних апартаментах: інсайдер розкрив, із яким відомим актором закрутила роман Джолі

Юлія Леськова - 27 липня, 12:56
Анджеліна Джолі на червоній доріжці
Фото Getty Images

49-річна американську акторку Анджеліну Джолі запідозрили у романі з 62-річним голлівудським актором Джонні Деппом. Подейкують, що цих двох пов'язує не тільки робота.

За інформацією видання RadarOnline, пара зустрічається таємно, оберігаючи свої стосунки від публіки.

"Їм вдалося зустрітися у Лондоні та Лос-Анджелесі і цього ніхто не зауважив, бо вони обоє стримані та докладають максимум зусиль, аби залишитися непоміченими", - сказав інсайдер.


Він стверджує, що їх зблизали складні розлучення. У Деппа розрив з Ембер Хьорд, а у Джолі - з Бредом Піттом. Мовляв, болісні періоди у житті їх й об'єдали.

Актори нібито зустрічаються у приватних апартаментах, вишуканих готелях та ресторанах й разом відвідують фешенебельні клуби. Проте їхня поведінка більше схожа на "кокетливий роман".

Джонні Депп під час розлучення з Ембер Хьорд

Джоні Депп бачить в акторці ідеал жінки

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Однак, за словами джерела, Депп відверто говорить про те, що волів би будувати з Анджеліною серйозні стосунки, адже у ній є все, що він цінує у жінках.

"Вона відповідає всім критеріям неймовірно чуттєвої, високоповажної та начитаної жінки. Енджі дуже добре ставиться до Джонні. Вони чудово проводили час під час зйомок "Туриста" і вона не раз казала, що він – особливий, п'янкий чоловік, який надихає на творчість", - зазначив інсайдер. 

Нагадаємо, у 2020-му році колишня дружина Джонні Деппа, акторка Ембер Хьорд звинувачувала його в інтрижках з Кірою Найтлі та Анджеліною Джолі. 

До речі, у 2016-му році про роман Деппа та Джолі й справді ходили чутки

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