"Виснажена, але відчуває полегшення": адвокат Джолі оголосив, що вони з Піттом нарешті уклали договір про розлучення

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У вересні 2016-го року американська акторка Анджеліна Джолі подала на розлучення зі своїм чоловіком, батьком своїх шести дітей, актором Бредом Піттом. І ось нарешті, після численних судів, ця складна історія добігає кінця.

Адвокат 49-річної Енджі повідомив, що вона та її екс уклали договір про розлучення. Цю символічну крапку було офіційно поставлено 30-го грудня, пише People.

"Понад вісім років тому Анджеліна подала на розлучення з містером Піттом. Вона і діти покинули всю спільну з містером Піттом нерухомість і відтоді вона зосередилася на тому, щоби віднайти мир і зцілення для їхньої родини", - сказав юрист Джолі Джеймс Саймон.

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"Бренджеліна" були разом 12 років, а весілля зіграли в 2014-му Фото Getty Images

"Це - лише одна частина довгого безперервного процесу, котрий розпочався вісім років тому. Щиро кажучи, Анджеліна виснажена, але відчуває полегшення, що ця частина вже позаду", - додав він.

Речник 61-річного Пітта новини поки не прокоментував.

Нагадаємо, офіційно "Бренджеліна" перестали бути подружжям у 2019-му. Але колишні чоловік та дружина продовжували воювати по судах через опіку над синами та доньками, а ще через французький маєток-виноробню Château Miraval, частку якого, буцімто всупереч волі Бреда, Енджі продала олігархові-росіянину.

Як відомо, Джолі звинувачувала ексчоловіка в фізичному насильстві по відношенню до себе та дітей. Представники Пітта це спростовували, хоча актор і визнав, що в той період свого життя страждав від алкогольної залежності.



