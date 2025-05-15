Джолі у total black блиснула стрункими ніжками під прозорим платтям. Фото
Американська актриса Анджеліна Джолі, котра обожнює образи total black, вигуляла черговий ефектний аутфіт у Нью-Йорку.
14-го травня 49-річна кінодіва навідалася до свого творчого хабу Atelier Jolie - на ній була прозорі міді-сукня, під якою ховалося прикрашене мереживом міні, а згори Джолі накинула пальтечко з легкої, cхожої на атлас тканини. Довершили лук туфельки на підборах і темні окуляри.
Як відомо, напередодні нового 2025-го року в складному шлюборозлучному процесі Джолі та Бреда Пітта нарешті було поставлено крапку. Не так давно інсайдер розповів, як вплинула на акторку ця історія і чи готова вона до нових стосунків.
Нагадаємо, в Енджі та Бреда є шестеро спільних дітей: 23-річний Меддокс, 21-річний Пакс, 20-річна Захара, 18-річна Шайло та 16-річні Нокс і Вів'єн. Суперечка через опіку над ними була однією з основних причин, чому суди між колишніми тяглися ще з 2016-го року. Втім подейкують, Пітт уже змирився з тим, що відновити зіпсовані стосунки йому вдасться не з усіма нащадками.
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