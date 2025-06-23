"Вперше відчув, що маю дім": Депп зробив щемке зізнання про своїх дітей від Параді

Джонні Депп заговорив про стосунки з сином і дочкою Фото instagram

Голлівудський актор Джонні Депп поділився спогадами про виховання своїх дітей, 26-річної Лілі-Роуз і 23-річного Джека з колишньої коханою Ванессою Параді, коли вони жили разом у Франції.

В інтерв'ю The Sunday Times знаменитість розповів, що найбільше сумує за тими часами, коли його нащадки були ще маленькими.

"Роки летять, чи не так? У мене синдром порожнього гнізда", — сказав він.

Як відомо, Лілі-Роуз активно займається акторством і моделінгом. Дівчина може похвалитися успішними проєктами. А ще вона вже декілька років зустрічається зі своєю коханою, реперкою 070 Shake Фото instagram

Джонні згадав, що раніше дочка та син називали його "татом" і це йому дуже подобалося. Але з віком Лілі-Роуз і Джек почали кликати його "батьком":

"Я був "татом". Не можу передати словами, як сильно я любив бути "татом". Потім раптом "тато зник у вікні". Я став "батьком". Але "тато" був чудовим варіантом, і я стаю достатньо дорослим, щоб "тато" міг повернутися".

"Насправді вперше я відчув, що маю дім, у тому місці на півдні Франції, де ми з Ванессою виховували дітей. Це єдине місце, яке коли-небудь відчувалося як дім", — зізнався Депп.

Нагадаємо, з Параді кінозірка живу у цивільному шлюбі 14 років. Пара так і не одружилася. У 2018 році Ванесса все-таки зіграла весілля з режисером Семюелем Беншетрі.

Щодо Джонні, то він був у шлюбі з Ембер Хьорд, яка звинуватила його в домашньому насильстві. Судові баталії колишнього подружжя тривали 6 років. А не так давно актора запідозрили у романі з росіянкою. А ще ТаблоID розповідав, як змінювався Депп протягом кар'єри.