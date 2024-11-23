Аніта Луценко у підтяжках подуркувала на скелястому пляжі задля атмосферних фото

Юлія Леськова 23 листопада, 14:24
Аніта Луценко позує для фото
Фото Ольга Уманець

Зіркова тренерка Аніта Луценко, яка частенько ділиться спортивними порадами у своєму Instagram, цього разу опублікувала свої атмосферні фото.

На кадрах, які Аніта зробила на біля води на скелястому пляжі, вона позує у чорних широких штанях з підтяжками та білій сорочці, яку під час зйомки вона намочила.

Аніта Луценко на пляжі

Аніта побігала пляжем у стильному аутфіті

Фото Ольга Уманець

Аніта Луценко подуркувала для фото
З чорно-білим ефектом фото має ретро-вайб
Фото Ольга Уманець
Аніта Луценко пофотографувалася на пляжі
Здається, Луценко під час зйомки була у гарному настрої
Фото Ольга Уманець

Нагадаємо, днями Аніта Луценко розповідала, чи можуть тренування з підняттям ваги зробити жінку "чоловікоподібною".

Як відомо, Луценко також хизувалася новим кольором волосся.

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