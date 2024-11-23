Аніта Луценко у підтяжках подуркувала на скелястому пляжі задля атмосферних фото

Зіркова тренерка Аніта Луценко, яка частенько ділиться спортивними порадами у своєму Instagram, цього разу опублікувала свої атмосферні фото.

На кадрах, які Аніта зробила на біля води на скелястому пляжі, вона позує у чорних широких штанях з підтяжками та білій сорочці, яку під час зйомки вона намочила.

Аніта побігала пляжем у стильному аутфіті Фото Ольга Уманець

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З чорно-білим ефектом фото має ретро-вайб Фото Ольга Уманець

Здається, Луценко під час зйомки була у гарному настрої Фото Ольга Уманець

Нагадаємо, днями Аніта Луценко розповідала, чи можуть тренування з підняттям ваги зробити жінку "чоловікоподібною".

Як відомо, Луценко також хизувалася новим кольором волосся.