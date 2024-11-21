"Все ж*па": Аніта Луценко пояснила, коли не варто розпочинати схуднення

Зіркова фітнестренерка Аніта Луценко попередила тих, хто дозрів змінити свій спосіб життя: дуже важливо обрати для цього правильний час.

Це 40-річна Аніта пояснила у Instagram-дописі.

"Частою помилкою в починаннях: схуднути, почати чистіше харчуватися - є неправильно обраний момент", - написала вона.

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Аніта знає, коли НЕ треба починати худнути

"Починати складне, а саме такі зміни є складними і для фізичного і для морального, потрібно не в момент, коли "все жопа", а в момент більш-менш позитивного настрою", - наголосила Луценко.

Зі слів Аніти, коли в житті складний період, додатково напружувати себе ще й схудненням не варто.

"Коли все погано і високий стрес, от тільки цього ще не вистачало! Краще підійде вирішення проблем в інших сферах, практики зниження стресу, короткі зарядки без ефекту супернапруження. Потрібно знайти позитивні моменти в житті, як себе задовольняти окрім їжі і поки не чіплятися до себе з приводу схуднення", - закликала тренерка.

Нагадаємо, нещодавно Луценко пояснювала, чи можна замінити денну потребу людини в фізичній активності десятьма тисячами кроків. А якось Аніта розказувала ТаблоID, як увійти у спорт, якщо ти - новачок.