"Насолода від змін буде сильною": Луценко дала поради, як займатися спортом після 35

Зіркова фінтес-тренерка та блогерка Аніта Луценко розказала про зміну сприйняття спорту організмом з віком.

У своєму Instagram спортменка пояснила, чим відрізняються тренування у віці 35-40+.

"Тим, що ти відчуваєш як пройшли твої попередні 40 років, чи були тренування і здорові звички чи ні. Тут ми бачимо висновок роботи над собою. Вона могла бути, а могла ні. І це все нормально", - заспокоїла тренерка.

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"Не треба зациклюватися на минулому, є сьогодні, і важливо зрозуміти, що сьогоднішні дії вплинуть на 100% на те, як буде в 50+. Чи можливо розпочати в 40 - звичайно! І це теж нормально", - зазначила Аніта.

Фото з тренувань Луценко

"Чи буде важко? Так! Перші 2-3 тижні. А потім насолода від змін буде такою сильною, що вже не відмовишся", - поспокушала Аніта.

"Що актуально: силові вправи, а не кардіо. Кардіо може бути і це добре, але більше силових; силові із своєю вагою чи додатковою (резинки, гантелі, що завгодно); робота над м’язами глибокими спини і тазовим дном; корекція кількості пасивного сидіння; введення в рутину скрабу і зволоження тіла; корекція раціону, зменшення кількості солодкого і виробів з борошна; постійний контакт із гінекологом", - порадила Луценко.

До речі, самій Аніті у березні виповниться 41

І хоча Луценко радить впроваджувати корисні звички і працювати над собою у будь-якому віці, разом з тим вона закликає "від'ї*атися" від себе. Раніше Аніта пояснювала, чому треба бути, а не здаватися.