"Нікому не треба доводити": Луценко порадила, як від'їб*тися від себе
Зіркова фітнестренерка Аніта Луценко поміркувала про відмінність термінів "бути" і "здаватися".
40-річна спортсменка закликала "від'ї*атися" від себе і робити щось лише для себе, а не задля соціального затвердження.
"Я відчуваю, що фізично недосконала. Треба працювати над собою, бо хтось колись прокоментував або порівняла себе із кимось. І тут два типи поведінки: іду і фігачу, змагаюсь, досягаю, виступаю або обґрунтовую собі, комусь, чому я не можу: бо хворію, не висипаюсь, діти, вже пізно по віку починати", - почала думку Аніта.
"Але питання в тому, що бігти (компенсувати недоліки свої і вразливість не треба), бо ця вразливість була в дитинстві, а зараз можна вже закінчувати. Нікому не треба доводити. Захищатися не треба", - пояснила вона.
"Як знайти мотивацію? Від'ї*іться від себе. Робити, що подобається і що хочете. І якщо комусь не подобається - це виключно проблема когось", - додала Аніта.
Хоча Аніта є професіональною і дисциплінованою тренеркою, до схуднення вона ставиться обережно і тактовно. Раніше Луценко пояснювала, коли і чому не варто розпочинати цього робити.
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