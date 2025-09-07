"Не порівнюй, не женись": Луценко розповіла, скільки кіло важить та як почувається у такій вазі

Фото з Instagram Аніти Луценко

Зіркова тренерка Аніта Луценко озвучила, скільки кілограмів важить, та зізналася, чи комфортно почувається у такій вазі.

Аніта наробила фото у чорному кетсьюті та заявила, що при зрості 168 см важить 60 кілограмів.

"Друзі, про мої 60 кг. Мені комфортно. І треновані 60 кг і 60 кг без спорту - це різні речі по виду і по відчуттях. Мені подобається "життя" і наповненість в тілі. Не люблю занадту худорлявість. Так само, як і не люблю "все має бути здоровим". З чорним і білим закінчили десь в 35 років", - написала Луценко.

Тренерка закликала не порівнювати себе з іншими і не гнатися за вагою.

"Не порівнюй. Не женись. Відчувай свій стан, свої реакції, свої внутрішні блокери. Ми всі різні", - наголосила Аніта.

Луценко також зазначила, що 60 кілограмів можуть бути для когось катастрофою, а для інших - мрією.

"Головне як мені з ними. Я відчуваю себе сьогодні сексуальнішою, ніж з 52 чи 48 кг. Бо вся справа не у вазі", - підсумувала тренерка.

