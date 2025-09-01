"Незмінна ранкова": Луценко показала свою зарядку з елементами йоги та дихальними вправами
Зіркова тренерка Аніта Луценко показала свої щоденні 20 хвилин ранкової рутини.
У своєму Instagram Аніта у майці і шортах повчила простим вправам для хорошого початку дня.
"Моя незмінна вже 20 років ранкова зарядка. Сур'я Намаскар. Привітання Сонця - дієвості свого внутрішнього готового до дня", - написала вона.
Як відомо, спонсор бадьорого і гармонійного ранку Луценко - не лише розтяжка. Раніше вона розповідала, як змінилося її життя після маже 2-річної відмови від алкоголю.
