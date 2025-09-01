"Незмінна ранкова": Луценко показала свою зарядку з елементами йоги та дихальними вправами

Марія Мельник - 1 вересня, 13:30

Зіркова тренерка Аніта Луценко показала свої щоденні 20 хвилин ранкової рутини.

У своєму Instagram Аніта у майці і шортах повчила простим вправам для хорошого початку дня.

"Моя незмінна вже 20 років ранкова зарядка. Сур'я Намаскар. Привітання Сонця - дієвості свого внутрішнього готового до дня", - написала вона.

Луценко у міні показалася за спортом

Спершу тренерка розтягує мʼязи ніг, зокрема стопи


Луценко показала правильне дихання
Далі - правильне дихання. Аніта затискає ніздрі двома пальцями і видихає у вільну
Як бачите, ранкова гімнастика є безкоштовною. Єдина валюта тут - бажання

Нахилами тулуба Луценко розтягує внутрішні мʼязи ніг

Дихання відіграє головну роль у вправах Луценко

Як відомо, спонсор бадьорого і гармонійного ранку Луценко - не лише розтяжка. Раніше вона розповідала, як змінилося її життя після маже 2-річної відмови від алкоголю.

