"Незмінна ранкова": Луценко показала свою зарядку з елементами йоги та дихальними вправами

Зіркова тренерка Аніта Луценко показала свої щоденні 20 хвилин ранкової рутини.

У своєму Instagram Аніта у майці і шортах повчила простим вправам для хорошого початку дня.

"Моя незмінна вже 20 років ранкова зарядка. Сур'я Намаскар. Привітання Сонця - дієвості свого внутрішнього готового до дня", - написала вона.

Спершу тренерка розтягує мʼязи ніг, зокрема стопи

Далі - правильне дихання. Аніта затискає ніздрі двома пальцями і видихає у вільну

Як бачите, ранкова гімнастика є безкоштовною. Єдина валюта тут - бажання

Нахилами тулуба Луценко розтягує внутрішні мʼязи ніг

Дихання відіграє головну роль у вправах Луценко

Як відомо, спонсор бадьорого і гармонійного ранку Луценко - не лише розтяжка. Раніше вона розповідала, як змінилося її життя після маже 2-річної відмови від алкоголю.