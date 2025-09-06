Гола Луценко у намальованому купальнику поділилася досвідом відпочинку на нудистському пляжі

Юлія Леськова - 6 вересня, 15:00
Аніта Луценко позує для фото


Фото з Instagram Аніти Луценко

Зіркова тренерка Аніта Луценко розповіла про свій перший досвід відпочинку на нудистському пляжі. 

Про це вона написала у своєму Instagram, виклавши селфі, на якому вона гола, але з намальованим купальником. 

"Мій перший досвід на нудистському пляжі. Висновки: ніякого сексуального підтексту не відчувається, я думала, що буду відчувати більше емоцій. Все спокійно всередині. Люди сильно прикрашають себе купальниками. Голе тіло більше про чесність із собою, про прийняття себе. Ховання частин тіла викликає додаткову увагу", - написала Аніта. 


Аніта Луценко позасмагала оголена

Аніта Луценко показалася на нудистському пляжі. Мабуть, в Іспанії, де вона нині живе

Аніта Луценко робить селфі у дзеркало

Луценко поділилася селфі у спортлуці та зовнішніми даними

Нагадаємо, наприкінці червня Аніта Луценко зазнімкувала струнке тіло у купальнику та поміркувала про свободу бути собою

Також Аніта якось попередила про підступність деяких "хелсі" продуктів. 

