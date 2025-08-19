"Просеко не пропонувати": Луценко у сорочці на голе тіло попозувала на брилах та розповіла, як попереджає паніку

Зіркова тренерка Аніта Луценко нерідко ділиться з підписниками порадами щодо організації життя.

Цього разу вона пояснила, що робить, аби попередити паніку.

"Коли все іде не за планом і вже підходить паніка, я: наче трохи відходжу від себе на крок і дивлюсь зі сторони на ситуацію. Заміняю в голові негативний прогноз того, як все буде відбуватися, і страшні картинки на план.

Прогноз - те, що скоріше за все не збудеться, і я не можу контролювати, страх стискає дії. План -те, що я можу контролювати", - пояснила Аніта.

Для привернення уваги Аніта запостила фото у костюмі на голе тіло

"Пишу список дій, що маю зробити. Розписую щоденник. Стає сильно насиченим. Стаю організованою в усіх сферах життя. Є відчуття стресу і підвищеної концентрації, просинається творча енергія. Включається гумор. Дзвінок другу. Моїм друзям здається подобаються мої "критичні точки" в житті, бо одразу стає багато двіжу і все таке інтєрєсне.

Прибирання. Як спосіб відволіктися і при цьому рухатися. Не зупинятися. Кудись дівати свій стрес. 40 хвилин пробіжка повертає силу, спокій і впевненість що все буде ок. Я справлюсь", - порадила тренерка.

"Просеко не пропонувати", - додала наостанок вона

