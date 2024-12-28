"Піклуюсь про свою внутрішню дитину": Неплях голіциць поніжилася у ванні та розповіла про улюблені традиції Нового року
"Міс Україна Всесвіт"-2021 Анна Неплях показала свіжий гарячий контент та поділилася улюбленими традиціями на Новий рік.
Про це вона написала у своєму Instagram.
"То що, дівчата, кажуть, що у цьому році потрібно 12 виноградинок зʼїсти під Новий рік, тоді буде щастя та успіх… Робити будемо?" - написала Неплях.
Анна зазначила, що любить традиції святкування Нового року з самого дитинства, тож вважає це свято своїм найулюбленішим.
"Воно завжди у нас було святом, напевно тому, що у домі було багато дітей. Ми робили концерти з дівчатами дорослим, з тим, що я найстарша серед сестер, у тому колективі я була режисером постановником. Чекали неймовірно, коли можна розпакувати подарунки, а коли родина зʼїжджалася, то кожен віз саме те, що дід мороз поклав під кожну ялинку і подарунки помножувалися на х4. Ми під бій курантів записували бажання, палили їх і намагаючись не спалити пів хати, випивали горілий папір у келиху живчику", - додала модель.
Вона зазначила, що дуже сумує за феєрверками.
"Дуже сумую за салютами, бо це був символ справжнього свята, ті неймовірно гарні вогні у небі… зараз, у всіх українців вогні у небі - це, на жаль, не про салюти… і я навіть не знаю, як по закінченню війни, коли психіка повернеться у спокійний стан, не пригинатися і ховатися від вибухів, бо ти думаєш, що то точно не салют" - додала Неплях.
Анна зазначила, що дуже полюбляла новорічні мюзикли, бо там грали зірки та лунали "прикольні" пісні.
"І у дорослому віці, коли вже живеш самостійно і ще не маєш обов'язку перед дітьми створювати свято, розумієш, що свято не зробиться, поки сам не зробиш… І сьогодні я піклуюсь про свою внутрішню дитину - наряджаю ялинку, прикрашаю дім, готую вечерю, себе прикрашаю, радію подарункам і сама залюбки їх роблю. А ще роблю висновки року і згадую, про що я мрію і де мої цілі", - розповіла вона.
Неплях додала, що сама по собі є людиною, якій завжди мало.
"Під кінець року здається, що могло бути краще, більше, якісніше, тим самим забуваючи, а як багато всього зроблено і яка ти по-справжньому молодець… (привіт, комплекс відмінниці!) та потім ти гортаєш фотоплівку, а я звикла все фільмувати, і я розумію, що в цьому році зробила те, про що і не мріяла раніше і це вау", - підсумувала Анна.
Нагадаємо, наприкінці листопада Анна Неплях позувала у самих боксерках на засніженій вулиці.
Як відомо, Неплях якось розповіла, що не може їздити у таксі та пояснила чому.