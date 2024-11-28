"Зустрічаю перший сніг": Неплях у боксерках підставила сідниці камері та показала, як її в бікіні плескали віником у лазні
"Міс Україна Всесвіт"-2021 Анна Неплях - справжня експертка зі створення гарячого контенту для Instagram. Особливо, коли на вулиці холодно і сніжить.
Зігрітися та наробити нових фото Аня подалася в лазню у компанії подруг. Там дівчата не лише попарилися з віниками, а й попозували в сексі луках.
Неплях, як і годиться, покрутилася перед камерою в білих боксерках і топі, які відтіняли її засмаглі у Франції ноги та сідниці.
Крім того, міс не стала приховувати від підписників, як її плескали віником по розпареному тілу у лазні.
"Не можу говорити, зустрічаю свій перший сніг", - підписала світлини красуня.
До речі, 30-річна Неплях останнім часом полюбила білий колір та ажурні колготки. А ще Аня зізналася, що заважає їй їздити у таксі.
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