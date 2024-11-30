"Спорт став моїм якорем": Дімопулос показала тренування з гігантським колесом та закликала не шукати легких шляхів. Відео

Юлія Леськова 30 листопада, 10:24
Санта Дімопулос позує для фото
Фото з Instagram Санти Дімопулос

Екс-"ВІА-Гра" та блогерка Санта Дімопулос не тільки стала коучем, але й активно займається спортом, аби тримати своє тіло у формі.

У своєму Instagram Санта показала одне зі своїх тренувань.

"Колись спорт привів мене до звання чемпіонки світу з фітнесу, але головне, чого він мене навчив - це слухати себе і знаходити силу всередині. Спорт став моїм якорем, моїм рухом вперед і найчеснішою перевіркою на вірність своїм цілям. Не шукайте легких шляхів - шукайте свої. І рухайтеся", - написала Дімопулос.


На відео блогерка показала, як робить випади з гантелями й виконує горизонтальну та вертикальну тяги.

Санта Дімопулос з гантелями

Санта показала своє тренування у спортзалі

Санта Дімопулос у спортзалі

Дімопулос також поперекидала важке колесо

Санта Дімопулос на тренажері

Дімопулос показала, як качає м'язи спини

Нагадаємо, у травні Санта Дімопулос зізнавалася, що до форми своєї мрії їй потрібно було скинути ще 4 кілограми.

Також вона показувала, як виконує стійку в планці та вправу з канатами.

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