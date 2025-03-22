Сагайдачна у трусиках і топі покрутилася на пілоні через три місяці після пологів

Фото з Instagram Анни Сагайдачної

Акторка Анна Сагайдачна через три місяці після других пологів повернулася до занять танцями на пілоні.

В Instagram вона показала, як це було.

"Що його зробиш, якщо воно канешно да", - пожартувала Сагайдачна.

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Анна зазначила, що на тренуванні взагалі не відчувала, де її ноги, де руки і що робити з корпусом. Однак зазначила, що дівчата з її групи дуже вболівали, аби вона нарешті повернулася у форму.

Анна Сагайдачна повертається в форму після народження донечки

Анна каже, що дівчата з її групи дуже підтримують її

Зірка впевнена, що скоро повернеться у форму

Також 35-річна Сагайдачна похвалилася фото зі своєю тренеркою.

Сагайдачна заселфилася з тренеркою

До речі, Анна Сагайдачна до пологів рік займалася танцями на пілоні та навіть брала участь у змаганнях.

Про свою другу вагітність акторка оголосила через чотири місяці після розлучення зі своїм чоловіком. Батька другої дитини зірка приховує.