Сагайдачна у трусиках і топі покрутилася на пілоні через три місяці після пологів
Акторка Анна Сагайдачна через три місяці після других пологів повернулася до занять танцями на пілоні.
В Instagram вона показала, як це було.
"Що його зробиш, якщо воно канешно да", - пожартувала Сагайдачна.
Анна зазначила, що на тренуванні взагалі не відчувала, де її ноги, де руки і що робити з корпусом. Однак зазначила, що дівчата з її групи дуже вболівали, аби вона нарешті повернулася у форму.
Також 35-річна Сагайдачна похвалилася фото зі своєю тренеркою.
До речі, Анна Сагайдачна до пологів рік займалася танцями на пілоні та навіть брала участь у змаганнях.
Про свою другу вагітність акторка оголосила через чотири місяці після розлучення зі своїм чоловіком. Батька другої дитини зірка приховує.
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