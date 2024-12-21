"Завдячую спорту": Сагайдачна за два тижні після других пологів розповіла про зміни у фігурі

Фото з Instagram Анни Сагайдачної

35-річна акторка Анна Сагайдачна, яка нещодавно вдруге стала мамою, розповіла, чи відрізняються зміни у фігурі тепер та після народження старшого сина.

Про це вона сказала у своєму Instagram.

Сагайдачна сказала, що після других пологів у неї живіт більший, ніж після перших.

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"Розглядаю себе в дзеркало. Дивлюся, що після других пологів у мене більший живіт. Я вийшла з пологового, а у мене такий живіт був, як місяць 5-й, ну прям великий. Після Тіма у мене був набагато менший", - зазначила Анна.

За словами акторки, навіть із животиком після пологів, у неї все ще помітний прес

Акторка додала, що навіть за таких умов, вона швиденько повертається у свою комфортну форму.

"Але ось зовсім трішки часу пройшло, а в мене, в принципі, його вже нема. Ну ще є там, але дуже-дуже швидко теж йде. До речі, цьому я завдячую спорту. Тому що у мене дуже класний прес після пілонного спорту, і воно так швиденько. І навіть зараз той живіт, який є, він по боках ніби з пресом", - додала Сагайдачна.

Анна зізналася, що має досі невеличкий животик, але він швидко сходить

Нагадаємо, нещодавно Анна Сагайдачна показала фото з других пологів та засвітила на них батька своєї маленької донечки.

Як відомо, днями акторка замилувала фото, на якому її старший син тримає на руках сестричку.