"Допомагає тільки утягуюча білизна": Сагайдачна через місяць після пологів показала, як виглядає її живіт
35-річна актриса Анна Сагайдачна, яка 12-го грудня стала мамою вдруге, розказала про стан свого тіла.
В Instagram зірка у спідньому показала животик і розповіла, як минули пологи.
"Пологи були фізіологічні без анестезії(9/10 Апгар). Живіт великий, бо було багато околоплідних вод, тож шкіра розтягнулася більше, ніж після перших пологів. Одразу після пологів рекомендують спати на животі, щоби швидше утягувався, але як тільки зʼявилося молоко, то вже не можу так спати, тож допомагає мені тільки утягуюча білизна", - пояснила Анна.
"Головний акцент я зробила на білизну. Дуже зручно, дуже класно утягує. В мене бюст для годування", - поділилася вона.
Нагадаємо, Анна виховує 5-річного сина Тимура від попереднього шлюбу, однак досі невідомо, хто є батьком 1-місячної доньки.