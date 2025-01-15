"Допомагає тільки утягуюча білизна": Сагайдачна через місяць після пологів показала, як виглядає її живіт

Марія Мельник 15 січня, 18:00

35-річна актриса Анна Сагайдачна, яка 12-го грудня стала мамою вдруге, розказала про стан свого тіла.

В Instagram зірка у спідньому показала животик і розповіла, як минули пологи.

"Пологи були фізіологічні без анестезії(9/10 Апгар). ﻿﻿Живіт великий, бо було багато околоплідних вод, тож шкіра розтягнулася більше, ніж після перших пологів. ﻿﻿Одразу після пологів рекомендують спати на животі, щоби швидше утягувався, але як тільки зʼявилося молоко, то вже не можу так спати, тож допомагає мені тільки утягуюча білизна", - пояснила Анна.

Сагайдачна у спідньому - фото після пологів

Зірка народила дівчинку


Вже за місяць після пологів акторка легко показує тіло у спідньому

Вже за місяць після пологів акторка легко показує тіло у спідньому

"Головний акцент я зробила на білизну. Дуже зручно, дуже класно утягує. В мене бюст для годування", - поділилася вона.

Нині Сагайдачна носить зручний бюст для годування

Нині Сагайдачна носить зручний бюст для годування

Нагадаємо, Анна виховує 5-річного сина Тимура від попереднього шлюбу, однак досі невідомо, хто є батьком 1-місячної доньки.

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