Мері Поппінс повернулася: Саліванчук із парасолею "злетіла" над пішохідним переходом

Марія Ткаченко 4 листопада, 11:15
Анна Саліванчук
Фото Анастасії Мельничук

Акторка Анна Саліванчук із тих людей, хто чавить лимонад із кислих лимонів, котрі їм підкидає життя. А холодну дощову погоду перетворює на тло для атмосферних фото.

39-річна зірка "Свінгерів" із парасолею прогулялася Києвом.

Актриса Анна Саліванчук

Аня впіймала вітер

"Понеділок! Листопад! Знов тривоги вночі не давали нам спати. Але потрібно вставати і йти жити то життя. А ви любите дощ, я так, але не такий який зараз", - написала Аня в Instagram.

Ганна Саліванчук

Зірка взяла парасолю і рішучо вирушила жити життя

Аня Саліванчук зі Свінгерів

Акторка любить дощ

Нагадаємо, серце Саліванчук, котра виховує двох синів від ексчоловіка-депутата Олександра Божкова, зараз вільне. Красуня пояснювала, яким має бути її наступний потенційний обранець: одна з умов - заробляти більше за неї.

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Анна Саліванчук
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