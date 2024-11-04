Мері Поппінс повернулася: Саліванчук із парасолею "злетіла" над пішохідним переходом
Акторка Анна Саліванчук із тих людей, хто чавить лимонад із кислих лимонів, котрі їм підкидає життя. А холодну дощову погоду перетворює на тло для атмосферних фото.
39-річна зірка "Свінгерів" із парасолею прогулялася Києвом.
"Понеділок! Листопад! Знов тривоги вночі не давали нам спати. Але потрібно вставати і йти жити то життя. А ви любите дощ, я так, але не такий який зараз", - написала Аня в Instagram.
Нагадаємо, серце Саліванчук, котра виховує двох синів від ексчоловіка-депутата Олександра Божкова, зараз вільне. Красуня пояснювала, яким має бути її наступний потенційний обранець: одна з умов - заробляти більше за неї.
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