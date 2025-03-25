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Саліванчук у бікіні посвітила ласими формами на водних процедурах у Буковелі

Тамара Кудрявченко - 25 березня, 10:45

Актриса Анна Саліванчук якось казала, що демонструє своє тіло у мережі, бо просто так хоче. До того ж, 39-річна мати двох дітей ретельно доглядає за фігурою і займається в спортзалі не для того, аби потім ховати всю цю красу.

І днями Аня, відпочиваючи в Буковелі, влаштувала позування у басейні та під час інших водних розваг.

У роздільному купальнику в зміїний принт зірка "Свінгерів" і "Одного разу під Полтавою" вигиналася та всіляко красувалася перед камерою, щоби потім потішити підписників гарячим контентом.

Анна Саліванчук у Буковелі
Саліванчук уміє насолоджуватися життям тут і зараз

"Цінуйте кожну мить і живіть то життя", - закликала Анна своїх фанів. 

Саліванчук показала сідниці у басейні

Який краєвид!

Мокра Саліванчук в купальнику

Акторка отримала задоволення від себе у воді

Анна поспокушала фоловерів

Анна поспокушала фоловерів

Анна Саліванчук на тлі Карпат

Актриса і себе показала, і гори

До речі, у Саліванчук окрім акторства є ще одне джерело заробітку. Про нього вона нещодавно розповіла

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Анна Саліванчук
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