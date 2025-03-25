Саліванчук у бікіні посвітила ласими формами на водних процедурах у Буковелі

Актриса Анна Саліванчук якось казала, що демонструє своє тіло у мережі, бо просто так хоче. До того ж, 39-річна мати двох дітей ретельно доглядає за фігурою і займається в спортзалі не для того, аби потім ховати всю цю красу.

І днями Аня, відпочиваючи в Буковелі, влаштувала позування у басейні та під час інших водних розваг.

У роздільному купальнику в зміїний принт зірка "Свінгерів" і "Одного разу під Полтавою" вигиналася та всіляко красувалася перед камерою, щоби потім потішити підписників гарячим контентом.

Саліванчук уміє насолоджуватися життям тут і зараз

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"Цінуйте кожну мить і живіть то життя", - закликала Анна своїх фанів.

Який краєвид!

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Актриса і себе показала, і гори

До речі, у Саліванчук окрім акторства є ще одне джерело заробітку. Про нього вона нещодавно розповіла.