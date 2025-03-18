"У мене два клієнти": Саліванчук розповіла, як заробляє кошти окрім акторства

Акторка Анна Саліванчук поділилася, як їй вдається заробляти під час війни.

У рамках шоу "Ближче до зірок" на телеканалі ТЕТ вона розповіла, що окрім гри в театрі займається сімейною психологією. Як виявилося, 39-річна зірка не просто цікавиться цією сферою, а має відповідну освіту.

Минулого року вона закінчила Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, здобувши ступінь магістра з психології. Акторка зізналася, що спочатку вступила на навчання, аби врятувати власні стосунки, але зрештою прийняла рішення розлучитися.

Тему своєї професії Саліванчук підняла у розмові з зірковим візажистом Єгором Андрюшиним, який влаштував їй неочікуване перевтілення Кадр @tet

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"Під час війни, коли були закриті всі театри і коли взагалі не знімали кіно, я вирішила вступити в Шевченка для післядипломної освіти на сімейну психологію для того, щоб врятувати шлюб. А коли я почала навчатися, зрозуміла, що треба рятувати саму себе, і розлучилася", — зізналася актриса.

Здобуті знання вона застосовує на практиці — проводить консультації як сімейний психолог. Проте основною справою для неї залишається творчість.

"У мене є два клієнти, яким я допомагаю. Але поки я не готова (залишити акторство). Слава Богу, моя основна професія зараз усім потрібна", — сказала Анна.

Знаменитість не планує залишати сцену та зйомки у кіно, але їй подобається вивчати психологію

Також зірка розповіла про особисте життя і зазначила, що її "серце вже готове до нових стосунків". А ще мама двох хлопчиків поділилася мрією мати доньок і запевнила, вона вірить, що це обов'язково станеться.

"Я ще хочу дітей і можливо навіть трьох… Я дуже хороша мама", — додала вона.

Нещодавно Саліванчук показувалась у спортзалі та під час пікантної зйомки, для якої вдягнула чимало різних луків.

Як відомо, Анна виховує 9-річного Гліба і 3-річного Микиту від колишнього чоловіка, депутата Олександра Божкова. Раніше вона називала пункти, яким має відповідати її майбутній обранець.