Саліванчук у зміїних лосинах показалася на тренуванні з пікантних ракурсів. Фото

Акторка вміє спокушати навіть у спортзалі Фото Instagram

Акторка Анна Саліванчук здивувала своїх шанувальників епатажним відео зі свого тренування в спортзалі.

На кадрах в Instagram 39-річна зірка з'явилася в обтислих лосинах зі зміїним принтом і топі, демонструючи свої форми з різних пікантних ракурсів.

Вона активно займалась на різних тренажерах та впевнено виконувала вправи маті.

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Аня ретельно працює над фігурою і не соромиться її показувати з різних боків

Особливої уваги Саліванчук приділила своїм пружним сідницям і стегнам.

Анна любить фотографувати свою підтягнуту дупцю

Саліванчук розбурхала уяву підписників

Як відомо, Анна вкладає чимало зусиль у тренування, тому результат її фізичної підготовки очевидний. Акторка також багато часу приділяє своєму обличчю, нещодавно вона показала, як проходить її процедура RF-ліфтингу.

Нагадаємо, Анна Саліванчук, яка виховує двох синів від колишнього чоловіка, депутата Олександра Божкова, на цю мить ще не почала нових стосунків. Але вона поділилася вимогами до майбутнього партнера, зокрема зазначивши, що він має заробляти більше, ніж вона.

Крім того, акторка розповіла про рідкісну патологію, яку виявили у її 9-річного сина