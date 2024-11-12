Розлучена Саліванчук зізналася, що відштовхує її у чоловіках

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Акторка Анна Саліванчук, яка у березні оголосила про розлучення з чоловіком, нардепом Олександром Божковим, розказала, які риси приваблюют її в чоловіках.

На прем'єрі фільму "Буча" в коментарі "Люкс ФМ" 39-річна актриса також відповіла, чи почала ходити на побачення.

"Я вільна і щаслива жінка. Відштовхнути в чоловікові може тільки єдине: якщо він спілкується російською, наприклад. Хочеться, щоб він був щирий, був в Україні, нікуди не втікав, був добрий і любив дітей. Звичайно, це те, чого хоче кожна жінка", - зазначила акторка.

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"Минуло замало часу. Я ще просто закохуюся в двох маленьких чоловіків, з якими живу, моїх дітей. Побачень ще не було", - відповіла вона.

Як відомо, Саліванчук та народний депутат і колишній продюсер Студії "Квартал 95" Олександр Божков одружилися 2015 року. Експодружжя має двох спільних синів: Гліба та Микиту. Подружжя було у шлюбі 8 років.

Раніше Саліванчук розказала про особливість організму старшого сина, яку виявили під час обстеження.