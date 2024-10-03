"Іншою не хочу бути": Саліванчук у купальнику помахала ногами коло води для ефектних фото
Актриса Анна Саліванчук раптом вирішила подякувати всім за все.
У своєму Instagram вона виклала фото з нової осінньої зйомки в купальнику та написала пост подяки всесвіту, собі, ЗСУ та президенту.
"Дякую, всесвіт, за все що даєш. За вдачі та невдачі, за сміх та сльози, за радість та печаль, щастя та журбу, за всі випробування, які б вони не були важкі, за гарних вчителів по життю, за батьків, за дітей, за друзів, роботу, кохання, ворогів, підписників, хейтерів, шанувальників, навчання, сонце, місяць, море, гори - за життя", - написала акторка.
"Я вдячна всім і кожному, хто був і є на моєму шляху. Я вдячна собі - що я така як є, і іншою не хочу бути і не буду. Радію, ціную, кохаю, живу. І ви не забувайте бути вдячними кожного божого дня - просто тому що ви прокинулись", - закликала Анна і не забула подякувати президенту і захисникам із захисницями.
Нагадаємо, у серпні актрисі виповнилося 39 і з цієї нагоди вона вимастилася тортом у розкішній сукні.
Як відомо, Саліванчук у березні цього року оголосила про розлучення з батьком своїх синів, нардепом Олександром Божковим.
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