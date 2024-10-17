39-річна Саліванчук здивувала червоним обличчям і декольте після ліфтингу

Актриса Анна Саліванчук, яка нещодавно казала, що не має багато часу на ранкову б'юті-рутину, інколи все ж таки знаходить час для себе.

Приїхавши на гастролі в Луцьк, вона завітала до косметолога і зробила процедуру для омолодження.

Окрім RF, Саліванчук також робить уколи краси і показує підписникам результат

У сторіс Instagram акторка показалася одразу після RF-ліфтингу. Її обличчя, шия і декольте були червоні та в дрібні цяточки після голки.

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Спочатку треба перетерпіти, а потім - насолоджуватися результатом

"Це все пройде через 6-24 годин, а результат назавжди", - пообіцяла Аня і запевнила, що процедура дозволяє омолодитися без радикальних методів.

Мама двох синів Саліванчук також багато часу приділяє своєму тілу, щоби потім красуватися в купальнику і навіть оголеною.