Трінчер із золотою змією на грудях показала сексі-пози для ФОТО

Юлія Леськова 10 грудня 2023, 17:40

22-річна співачка Анна Трінчер, яка нещодавно заявила про розлучення з чоловіком, блогером Олександром Волошиним, продовжує тішити шанувальників новими гарячими фото.

Знімками Трінчер поділилася у своєму Instagram.

На світлинах зірка позує у зелених вазонах. Вона лише у сексуальному боді чорного кольору та довгих мереживних рукавичках.

Образ співачка довершила прикрасами — безліч каблучок на руках та золота змія, яку прилаштували на грудях та шиї Ані. До слова, із зачіскою Трінчер довго не мудрувала — коси залишила розпущеними, з ефектом мокрого волосся.


До речі, днями Трінчер розповіла про шлюбний контракт з колишнім

До речі, днями Трінчер розповіла про шлюбний контракт з колишнім

Фото Instagram Анни Трінчер
У коментарях підписники Ані зазначили, що розлучення пішло їй на користь

У коментарях підписники Ані зазначили, що розлучення пішло їй на користь

Фото з Instagram Анни Трінчер

"Моє місце гармонії та здоров'я", - підписала світлини співачка.

Нагадаємо, нещодавно Анна Трінчер показала підписникам гарячі фото на підвіконні та розповіла, в чому її сила.


Читайте також:

"Стала нарешті на свій шлях": Трінчер розповіла, як намагалася врятувати шлюб та як переживає розлучення

"Алкоголь і наркотики – не мій шлях": заплакана Трінчер розповіла про серйозні зміни в житті

"Мене це лякало": ексчоловік Трінчер розповів, як стосунки батьків підштовхнули його до розлучення

Трінчер

Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів