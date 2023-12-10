Трінчер із золотою змією на грудях показала сексі-пози для ФОТО

22-річна співачка Анна Трінчер, яка нещодавно заявила про розлучення з чоловіком, блогером Олександром Волошиним, продовжує тішити шанувальників новими гарячими фото.

Знімками Трінчер поділилася у своєму Instagram.

На світлинах зірка позує у зелених вазонах. Вона лише у сексуальному боді чорного кольору та довгих мереживних рукавичках.

Образ співачка довершила прикрасами — безліч каблучок на руках та золота змія, яку прилаштували на грудях та шиї Ані. До слова, із зачіскою Трінчер довго не мудрувала — коси залишила розпущеними, з ефектом мокрого волосся.



Реклама:

До речі, днями Трінчер розповіла про шлюбний контракт з колишнім

Фото Instagram Анни Трінчер

У коментарях підписники Ані зазначили, що розлучення пішло їй на користь

Фото з Instagram Анни Трінчер

"Моє місце гармонії та здоров'я", - підписала світлини співачка.

Нагадаємо, нещодавно Анна Трінчер показала підписникам гарячі фото на підвіконні та розповіла, в чому її сила.



