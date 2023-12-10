Трінчер із золотою змією на грудях показала сексі-пози для ФОТО
22-річна співачка Анна Трінчер, яка нещодавно заявила про розлучення з чоловіком, блогером Олександром Волошиним, продовжує тішити шанувальників новими гарячими фото.
Знімками Трінчер поділилася у своєму Instagram.
На світлинах зірка позує у зелених вазонах. Вона лише у сексуальному боді чорного кольору та довгих мереживних рукавичках.
Образ співачка довершила прикрасами — безліч каблучок на руках та золота змія, яку прилаштували на грудях та шиї Ані. До слова, із зачіскою Трінчер довго не мудрувала — коси залишила розпущеними, з ефектом мокрого волосся.
"Моє місце гармонії та здоров'я", - підписала світлини співачка.
Нагадаємо, нещодавно Анна Трінчер показала підписникам гарячі фото на підвіконні та розповіла, в чому її сила.
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