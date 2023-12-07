Трінчер у сексі-позах на ретро-підвіконні заявила, де її сила та зброя

Співачка Анна Трінчер, яка нещодавно оголосила про розлучення з блогером Олександром Волошином, здається, не збирається робити паузу в соцмережах через непрості обставини.

Артистка поділилася кадрами з нової фотосесії в ефектному образі. Для фото артистка видерлася на підвіконня та посвітила стегнами в колготках.

"Моя сила – в моєму стані. Моя зброя – мій спокій", – написала Анна під фото.



Образ 22-річна співачка доповнила пальчатками фото з Instagram Анни Трінчер

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Артистка посвітила стегнами в колготках фото з Instagram

Як відомо, на розлучення подав саме чоловік співачки. Пара зізналася у спільному відео, що рішенню про розрив передували 6 місяців кризи у стосунках.

До речі, Волошин розповів, що вважає себе винним у їхніх з Трінчер проблемах. Зокрема, через діагностований йому психологічний розлад.

Нагадаємо, раніше співачка зізналася, яку шкідливу звичку мало не заробила під час проблем у стосунках.