Трінчер у сексі-позах на ретро-підвіконні заявила, де її сила та зброя
Співачка Анна Трінчер, яка нещодавно оголосила про розлучення з блогером Олександром Волошином, здається, не збирається робити паузу в соцмережах через непрості обставини.
Артистка поділилася кадрами з нової фотосесії в ефектному образі. Для фото артистка видерлася на підвіконня та посвітила стегнами в колготках.
"Моя сила – в моєму стані. Моя зброя – мій спокій", – написала Анна під фото.
Як відомо, на розлучення подав саме чоловік співачки. Пара зізналася у спільному відео, що рішенню про розрив передували 6 місяців кризи у стосунках.
До речі, Волошин розповів, що вважає себе винним у їхніх з Трінчер проблемах. Зокрема, через діагностований йому психологічний розлад.
Нагадаємо, раніше співачка зізналася, яку шкідливу звичку мало не заробила під час проблем у стосунках.
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