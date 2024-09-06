Трінчер зі звабним декольте і лакшері-торбинкою покрасувалася на Міконосі. Фото

23-річна співачка Анна Трінчер разом з подругами вирушила на відпочинок у Грецію.

Виконавиця у ажурній декольованій сукні наробила естетичних фото на тлі мальовничих пейзажів.

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Останній рік Анна присвятила закохуванню у спорт

Трінчер скромно засвітила свою торбику Hermès, вартість якої дорівнює близько 20000$

Нагадаємо, напередодні 23-річчя Трінчер, яка у листопаді минулого року розлучилася з блогером Олександром Волошиним, розказала про найважчий рік у її житті.