Розгублена, спустошена, співзалежна: заплакана Трінчер показала, як минув найскладніший рік в її житті

Трінчер про найважчий рік у житті

Співачка Анна Трінчер, яка у листопаді минулого року розлучилася з блогером Олександром Волошиним, пригадала початок шляху трансформації.

Трінчер показала, як виглядала у найважчі для неї часи, і розказала, що змінилося в її житті за останній рік.

Так виглядала співачка рік тому, коли втратила себе

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"Рівно рік, як почався найважчий період в моєму житті. Хотілось би мені підійти до тієї Ані, обійняти її і сказати, що попереду її чекає стільки всього прекрасного, сказати, що завдяки цієї болі ти віднайдеш таку внутрішню силу в собі, такий стрижень, що ти себе не впізнаєш….



Я багато працювала над собою, і ви бачите результати. Я практикувала, перепрошивала себе, стала щирішою, милосерднішою, почала багато допомагати тим, хто цього потребує, відкривала своє серце навіть щоразу, коли його ранили. І от я омріяла версія себе", - розказала Трінчер.



"Як це сталось? Все дуже примітивно і смішно, бо наші ба (бабусі - ред.) завжди на вушко казали нам "що посієш- те і пожнеш". Так от, в цьому році я переконалась - все є нашою кармою: і хороше, і погане, і нейтральне", - додала вона.

Саме пошук себе і нарощування внутрішньої сили допомогли Анні змінити якість свого життя

Важко уявити кількість залицяльників зірки

Нагадаємо, раніше Трінчер розказувала, чому найближчим часом не планує вступати у стосунки.