"Шалена, розсудлива, зухвала": Трінчер на 23-річчя знялася у пекельно-червоному спідньому та панчохах. Фото

Анна Трінчер відзначає 23-річчя фото з Instagram

Співачка Анна Трінчер, яка часто влаштовує собі професійні фотосети, не проґавила і своє 23-річчя.

З нагоди дня народження Анна попозувала у яскравому луці зі спіднього та корсету. Доповненням до образу стали масивні прикраси і панчохи. У дописі під фото співачка звернулася до себе.

"Із днем народження, люба. Доросла, розумна, спокійна, шалена, розсудлива, зухвала… різна. Я цілий рік відкривала в тобі всі ці твої сторони і щоразу дивувалась", – почала вона.

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"Цей рік був цілою подорожжю, де ти була щаслива, розчаровувалася в людях, в собі, брала себе в руки, не здавалась і йшла далі. Цей рік подарував мені духовний розвиток, чайні церемонії, йогу, медитацію, психологію, прекрасних людей. Я не нова – я краща версія себе з усіх, яких я тільки бачила. І хай я буду писати ці слова щороку", – йдеться у пості.

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фото з instagram

Також Трінчер запостила кумедне відео, де на запалених свічках зі святкового торту посмажила зефірки.

Нагадаємо, Трінчер нещодавно поміркувала про події, які сталися з нею за рік. Серед них – розлучення з чоловіком, блогером Олександром Волошином.