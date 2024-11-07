Вагітна Терлюга у високих трусиках засвітила чималий животик на зухвалих фото

Марія Мельник 7 листопада, 13:30
Вагітна Терлюга у светрі
фото з Instagram

32-річна олімпійська призерка з карате Анжеліка Терлюга, яка очікує на первістка, замилувала фото з чималим животиком.

На знімку дружина тренера Володимира Зарецького постала у трусиках, ліфчику та на підборах.

"Цей образ був з моїх уявлень", - підписала фото спортсменка.


Терлюга у міні посвітила ногами і животиком

Анжеліка вибрала дуже яскравий і сміливий формат фото

скрін з Instagram
Вагітна Терлюга - фото в повний зріст

Видно, що мама відчуває себе сексуальною і щасливою

Взяв участь у зйомці і чоловік спортсменки.

Як відомо, Терлюга з Зарецьким побралися у вересні 2021-го. Закохані зіграли весілля в Одесі, а пізніше вирушили у медовий місяць на Мальдіви.

У вересні відбулася вечірка, на якій подружжя повідомило стать майбутньої дитини.

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