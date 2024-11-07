Вагітна Терлюга у високих трусиках засвітила чималий животик на зухвалих фото
32-річна олімпійська призерка з карате Анжеліка Терлюга, яка очікує на первістка, замилувала фото з чималим животиком.
На знімку дружина тренера Володимира Зарецького постала у трусиках, ліфчику та на підборах.
"Цей образ був з моїх уявлень", - підписала фото спортсменка.
Взяв участь у зйомці і чоловік спортсменки.
Як відомо, Терлюга з Зарецьким побралися у вересні 2021-го. Закохані зіграли весілля в Одесі, а пізніше вирушили у медовий місяць на Мальдіви.
У вересні відбулася вечірка, на якій подружжя повідомило стать майбутньої дитини.
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