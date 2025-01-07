"Аристократка від народження": Камінська познайомила з новим членом сім'ї

Співачка Слава Камінська познайомила аудиторію з новим членом родини.

У свіжому дописі в Instagram виконавиця показала волохату Кукі і розповіла, як собака потрапив у родину.

"Знайомтеся. Це Кукі. Вона ж Печенька. Вона ж Пукі. Цей собака — не просто новий член сім’ї. Це аристократка від народження, вихована, як справжня леді. Сиділа у мене в капюшоні худі з такою гідністю, ніби це був її особистий трон у першій ложі театру", - російською написала Слава.

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"Але ми, чесно, дуже хвилювалися. У нас же вже є Жужа — 1,6 кг чистої благородності з 15-річним стажем. Справжня ветеранка аристократичного руху. Ми боялися, що вона ревнуватиме. Але все минуло набагато спокійніше, ніж ми очікували. Чим усе закінчилося? Ну, скажімо так… У домі тепер кожен день весело — хто кого перегавкає...", - розповіла Камінська.

"У моєму "останньому часі" мене нічого не тішило. Я й уявити не могла, що маленький собачка здатен настільки кардинально змінити мій емоційний стан", - зізналася зірка

Ну дуже маленька Кукі

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Нагадаємо, раніше Камінська пригадувала, як була "достигаторкою", та зізнавалася, що кайфує від сидіння вдома з дітьми.