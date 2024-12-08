Камінська заселфилася без мейку та похвалилася стрункою фігурою у купальнику

Юлія Леськова 8 грудня, 11:26
Слава Камінська робить селфі
Фото з Instagram Слави Камінської

Співачка Слава Камінська, яка нещодавно хвалилася відпочинком у дощовій Іспанії, потішила підписників гаряченьким контентом.

Світлинами Камінська поділилася у своєму Instagram.

Слава показала свої селфі у чорному суцільному купальнику.


"Доброго ранку. Гарного дня", - написала вона іспанською.

Слава Камінська на фото

Камінська похвалилася стрункою фігурою

Фото з Instagram Слави Камінської
Слава попозувала без мейку
Слава попозувала без мейку

Нагадаємо, днями старша донька Слави Камінської відзначала свій перший ювілей. Дівчинці виповнилося 10 років.

Як відомо, зараз Слава з дітьми та новим коханим проживає на Тенерифе. Якось вона скаржилася на рутинне життя на курортному острові.

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