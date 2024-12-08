Камінська заселфилася без мейку та похвалилася стрункою фігурою у купальнику
Співачка Слава Камінська, яка нещодавно хвалилася відпочинком у дощовій Іспанії, потішила підписників гаряченьким контентом.
Світлинами Камінська поділилася у своєму Instagram.
Слава показала свої селфі у чорному суцільному купальнику.
"Доброго ранку. Гарного дня", - написала вона іспанською.
Нагадаємо, днями старша донька Слави Камінської відзначала свій перший ювілей. Дівчинці виповнилося 10 років.
Як відомо, зараз Слава з дітьми та новим коханим проживає на Тенерифе. Якось вона скаржилася на рутинне життя на курортному острові.
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