Камінська заселфилася без мейку та похвалилася стрункою фігурою у купальнику

Фото з Instagram Слави Камінської

Співачка Слава Камінська, яка нещодавно хвалилася відпочинком у дощовій Іспанії, потішила підписників гаряченьким контентом.

Світлинами Камінська поділилася у своєму Instagram.

Слава показала свої селфі у чорному суцільному купальнику.

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"Доброго ранку. Гарного дня", - написала вона іспанською.

Камінська похвалилася стрункою фігурою Фото з Instagram Слави Камінської

Слава попозувала без мейку

Нагадаємо, днями старша донька Слави Камінської відзначала свій перший ювілей. Дівчинці виповнилося 10 років.

Як відомо, зараз Слава з дітьми та новим коханим проживає на Тенерифе. Якось вона скаржилася на рутинне життя на курортному острові.