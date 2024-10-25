Камінська вразила акробатичними танцями з голоторсим іспанцем. Відео
Співачка Слава Камінська похизувалася навичками, яких навчилася на акробатичних танцях.
В Instagram 40-річна виконавиця в компанії голоторсого іспанського тренера вразила складними і красивими позами.
"Ви теж звернули уваги лише на мої акробатичні "навички"?", - запитала Камінська.
Як відомо, після початку великої війни Слава з дітьми тривалий час мешкала у Нідерландах. Згодом вона переїхала на Тенерифе, де незабаром вступила у нові стосунки.
Нагадаємо, нині Камінська, яка колись була "достигаторкою", з дітьми (сином Леонардо і дочкою Лаурою) та новим чоловіком живуть в Іспанії. Раніше Слава зізнавалася, що кайфує від сидіння вдома, і пояснила чому.
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