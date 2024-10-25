Камінська вразила акробатичними танцями з голоторсим іспанцем. Відео

Співачка Слава Камінська похизувалася навичками, яких навчилася на акробатичних танцях.

В Instagram 40-річна виконавиця в компанії голоторсого іспанського тренера вразила складними і красивими позами.

"Ви теж звернули уваги лише на мої акробатичні "навички"?", - запитала Камінська.

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Завдяки своєму партнеру тепер Слава може так просто зависнути у повітрі скрін з Instagram

Хоча співачку міцно підтримують, щоб триматися в такій позі, необхідно мати дуже міцні м'язи

Судячи з виразу обличчя, сама Камінська у захваті від своїх вмінь

Цікаво, назабаром можна буде побачити Славу на якохось іспанських "Танцях з зірками"?

Як відомо, після початку великої війни Слава з дітьми тривалий час мешкала у Нідерландах. Згодом вона переїхала на Тенерифе, де незабаром вступила у нові стосунки.

Нагадаємо, нині Камінська, яка колись була "достигаторкою", з дітьми (сином Леонардо і дочкою Лаурою) та новим чоловіком живуть в Іспанії. Раніше Слава зізнавалася, що кайфує від сидіння вдома, і пояснила чому.