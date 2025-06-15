"Мчу до тебе": Мірзоян з нагоди 8-річчя шлюбу заселфився з трояндами для своєї "бусінки"

Фото з Instagram Арсена Мірзояна

Співак Арсен Мірзоян замилував селфі з букетом для своєї дружини, співачки Тоні Матвієнко з нагоди 8-ї річниці шлюбу.

Арсен показався в автомобілі з розкішним букетом бузкових троянд.

"Бусінка, мчу до тебе", - написав він.

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А Тоня Матвієнко у своєму Instagram показала архівне фото з їхнього весілля та лаконічно підписала його: "8 років".

Матвієнко показала архівне фото з весілля

Нагадаємо, Арсен Мірзоян та Тоня Матвієнко виховують спільну 9-річну дочку Ніну. У Тоні від попередніх стосунків є 26-річна дочка Уляна, а в Арсена - двоє синів Артем та Влад.

До речі, якось ТаблоID розповідав історію кохання Мірзояна та Матвієнко.