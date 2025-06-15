"Мчу до тебе": Мірзоян з нагоди 8-річчя шлюбу заселфився з трояндами для своєї "бусінки"

Юлія Леськова - 15 червня, 11:29
Арсен Мірзоян з Тонею Матвієнко роблять селфі
Фото з Instagram Арсена Мірзояна

Співак Арсен Мірзоян замилував селфі з букетом для своєї дружини, співачки Тоні Матвієнко з нагоди 8-ї річниці шлюбу. 

Арсен показався в автомобілі з розкішним букетом бузкових троянд. 

"Бусінка, мчу до тебе", - написав він. 


Арсен Мірзоян показався з трояндами для дружини

Арсен прикупив шикарний букет для коханої

А Тоня Матвієнко у своєму Instagram показала архівне фото з їхнього весілля та лаконічно підписала його: "8 років".  

Тоня Матвієнко привітала чоловіка з річницею

Матвієнко показала архівне фото з весілля

Нагадаємо, Арсен Мірзоян та Тоня Матвієнко виховують спільну 9-річну дочку Ніну. У Тоні від попередніх стосунків є 26-річна дочка Уляна, а в Арсена - двоє синів Артем та Влад. 

До речі, якось ТаблоID розповідав історію кохання Мірзояна та Матвієнко. 

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