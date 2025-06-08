Мірзоян позбувся неслухняних кучерів і показався з новою стрижкою

Фото з Instagram Арсена Мірзояна

Співак Арсен Мірзоян насмішив мережу фото до та після візиту до барбершопу, де відстриг свої неслухняні кучері й продемонстрував нову зачіску.

Зірка показався спочатку зі скуйовдженим волоссям, яке стояло дибки, а потім - похвалився собою після стрижки.

"В рубриці "було/стало", - підписав світлину Арсен.

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Мірзоян мав сиві кучері, але на літо вирішив їх обрізати

Нагадаємо, наприкінці травня Арсен Мірзоян хвалився дочкою Ніною, яка готувала культовий десерт.

До речі, в день народження Мірзояна його дружина, співачка Тоня Матвієнко насмішила шанувальників світлиною в "огіркових патчах".