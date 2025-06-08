Мірзоян позбувся неслухняних кучерів і показався з новою стрижкою

Юлія Леськова - 8 червня, 09:22
Арсен Мірзоян робить селфі
Фото з Instagram Арсена Мірзояна

Співак Арсен Мірзоян насмішив мережу фото до та після візиту до барбершопу, де відстриг свої неслухняні кучері й продемонстрував нову зачіску. 

Зірка показався спочатку зі скуйовдженим волоссям, яке стояло дибки, а потім - похвалився собою після стрижки. 

"В рубриці "було/стало", - підписав світлину Арсен. 


Арсен Мірзоян показав себе до та після стрижки
Мірзоян мав сиві кучері, але на літо вирішив їх обрізати

Нагадаємо, наприкінці травня Арсен Мірзоян хвалився дочкою Ніною, яка готувала культовий десерт

До речі, в день народження Мірзояна його дружина, співачка Тоня Матвієнко насмішила шанувальників світлиною в "огіркових патчах".

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