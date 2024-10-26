"Легкий смокі-айс" на Геловін: Пивоваров здивував перевтіленням для нового кліпу. Відео

Фото з Instagram Артема Пивоварова

Співак Артем Пивоваров, який нещодавно спільно з KOLA осучаснив легендарний український хіт "Ніч яка місячна", показався перед підписниками в абсолютно неочікуваному образі від зіркового візажиста та блогера Єгора Андрюшина.

Відео перевтілення Артем поділився у своєму Instagram.

"Придумали для вас нові образи на Геловін. Чекаємо на ваші косплеї!" - написав він.

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У відео Пивоваров спочатку позує у чорному худі та окулярах, а потім з'являється після перевтілення: на ньому біла коротка перука, чорні лінзи, нафарбовані чорним очі. Також на співаку багато прикрас.

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Як відомо, цей образ став одним із п'яти амплуа Артема Пивоварова для нового кліпу з ONUKA "Сьогодні" у стилі нуар та саспенс.

Фото з Instagram Артема Пивоварова

Кадр з кліпу "Сьогодні" Скріншот з YouTube

"Це своєрідний короткометражний фільм із динамічним сюжетом, що захоплює та інтригує. Протягом всього відео ми спостерігаємо магію перевтілення Артема Пивоварова і ONUKA. Обидва артисти постають у 5 незвичних образах та майстерно відіграють кожну з ролей, підкреслюючи еклектизм роботи", - йдеться у описі до кліпу.

Нагадаємо, якось Артем Пивоваров записав відео-відповідь своїм хейтерам, які звинувачували його у тиранії та примусу Христини Соловій до дуету.

Як відомо, Пивоваров навчався на акушера та навіть тричі приймав пологи.