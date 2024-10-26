"Легкий смокі-айс" на Геловін: Пивоваров здивував перевтіленням для нового кліпу. Відео
Співак Артем Пивоваров, який нещодавно спільно з KOLA осучаснив легендарний український хіт "Ніч яка місячна", показався перед підписниками в абсолютно неочікуваному образі від зіркового візажиста та блогера Єгора Андрюшина.
Відео перевтілення Артем поділився у своєму Instagram.
"Придумали для вас нові образи на Геловін. Чекаємо на ваші косплеї!" - написав він.
У відео Пивоваров спочатку позує у чорному худі та окулярах, а потім з'являється після перевтілення: на ньому біла коротка перука, чорні лінзи, нафарбовані чорним очі. Також на співаку багато прикрас.
Як відомо, цей образ став одним із п'яти амплуа Артема Пивоварова для нового кліпу з ONUKA "Сьогодні" у стилі нуар та саспенс.
"Це своєрідний короткометражний фільм із динамічним сюжетом, що захоплює та інтригує. Протягом всього відео ми спостерігаємо магію перевтілення Артема Пивоварова і ONUKA. Обидва артисти постають у 5 незвичних образах та майстерно відіграють кожну з ролей, підкреслюючи еклектизм роботи", - йдеться у описі до кліпу.
Нагадаємо, якось Артем Пивоваров записав відео-відповідь своїм хейтерам, які звинувачували його у тиранії та примусу Христини Соловій до дуету.
Як відомо, Пивоваров навчався на акушера та навіть тричі приймав пологи.
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