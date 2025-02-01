59-річна Ассія Ахат у крихітному топі посвітила пласким животом коло океану. Фото

Фото з Instagram Ассії Ахат

59-річна скрипалька та співачка Ассія Ахат попозувала на тлі океану. Своїми фото вона поділилася в Instagram.

Ассія у коротенькому вишневому топі з велюру та широких спортивках посвітила підтягнутим животом на пляжі.

"Океан — це те, з чого починалося життя. Для мене він завжди про особливу енергетику, яка одночасно надихає та заспокоює", - написала вона.

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Ассія вже досить довго живе у США, однак деколи навідується й до Києва

Скрипалька наробила звабних фото на піску

До речі, Ассія Ахат полюбляє похвалитися фігурою, заради якої наполегливо тренується.

Якось скрипалька зізналася, що одним із секретів її форми - зелений смузі.