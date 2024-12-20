Ахат у сітці на рожеве боді продемонструвала стиль Токіо у Маямі

Тамара Кудрявченко 20 грудня, 11:00

Скрипалька і співачка Ассія Ахат полюбляє екстравагантні аутфіти, які регулярно демонструє у своєму Instgaram.

Цього разу 59-річна брюнетка обрала ніжно-рожеве боді, поверх якого вдягнула чорну прозору сукню з мережива на бретелях. Свій лук артистка доповнила елегантними босоніжками, схожими на змійку, яка обвиває ногу.

Ассія Ахат в Маямі

Ахат завжди вдягається яскраво і охоче демонструє свою фігуру

"Токійський стиль з поправкою на маямську спеку", - підписала фото Ахат в Instagram.


Ассія Ахат скрипка

Скрипалька попозувала коло японського закладу у Маямі

Найчастіше Ахат хвалиться в мережі пласким животом, але цього разу обійшлося без його демонстрації

Найчастіше Ахат хвалиться в мережі пласким животом, але цього разу обійшлося без його демонстрації

Як відомо, Ассія Ахат нині живе між Україною і США. Але в Маямі вона все ж таки проводить більше часу.

Про життєвий шлях музикантки ТаблоID писав в окремому матеріалі.

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Ассія Ахат
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