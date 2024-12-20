Ахат у сітці на рожеве боді продемонструвала стиль Токіо у Маямі
Скрипалька і співачка Ассія Ахат полюбляє екстравагантні аутфіти, які регулярно демонструє у своєму Instgaram.
Цього разу 59-річна брюнетка обрала ніжно-рожеве боді, поверх якого вдягнула чорну прозору сукню з мережива на бретелях. Свій лук артистка доповнила елегантними босоніжками, схожими на змійку, яка обвиває ногу.
"Токійський стиль з поправкою на маямську спеку", - підписала фото Ахат в Instagram.
Як відомо, Ассія Ахат нині живе між Україною і США. Але в Маямі вона все ж таки проводить більше часу.
Про життєвий шлях музикантки ТаблоID писав в окремому матеріалі.
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