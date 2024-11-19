59-річна Ахат у чорно-білому аутфіті з декольтованим топом попозувала за кермом

Марія Ткаченко 19 листопада, 14:30
Ассія Ахат
Фото з Instagram Ахат

Скрипалька та співачка Ассія Ахат, яка зараз мешкає у Сполучених Штатах, поділилася у Instagram "водійським" мініфотосетом. 59-річна зірка позувала коло чорного Mercedes та за його кермом.

Родзинкою чорно-білого луку Ассії став чорно-білий мікротоп, який ледь вмістив апетитний бюст виконавиці.

Співачка Ассія Ахат

Ассія посвітила соковитими формами у сміливому аутфіті


Фото Ахат лишила без підпису.

Скрипалька Ассія Ахат

Підписники Ахат завзято ставлять їй "вогники" в коментарях

Інесса Баленко Ассія Ахат

Куди їдемо?

Фігура Ассії Ахат

Нагадаємо, зірка полюбляє як зухвалі сексілуки, так і комфортний оверсайз.

Як відомо, серед бюті-секретів Ассії - періодичні детокси на зелених смузі.

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Ассія Ахат
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