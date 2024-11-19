59-річна Ахат у чорно-білому аутфіті з декольтованим топом попозувала за кермом
Скрипалька та співачка Ассія Ахат, яка зараз мешкає у Сполучених Штатах, поділилася у Instagram "водійським" мініфотосетом. 59-річна зірка позувала коло чорного Mercedes та за його кермом.
Родзинкою чорно-білого луку Ассії став чорно-білий мікротоп, який ледь вмістив апетитний бюст виконавиці.
Фото Ахат лишила без підпису.
Нагадаємо, зірка полюбляє як зухвалі сексілуки, так і комфортний оверсайз.
Як відомо, серед бюті-секретів Ассії - періодичні детокси на зелених смузі.
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