59-річна Ассія Ахат в обтислому комбінезоні похизувалася стрункістю на тлі графіті

59-річна скрипалька Ассія Ахат продовжує дивувати своїм молодим виглядом і стрункістю. Певно, життя у Маямі іде на користь артистці, адже на фото у мережі вона світиться від щастя.

На нових знімках, що їх співачка запостила в Instagram, вона позує в силуетному комбінезоні, який повність обтягує її фігуру.

Ахат явно знає секрет молодості

Компанію Ассії склала її незмінна партнерка - скрипка.

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Скрипка - вірна супутниця Ассії все життя

Раніше Ассія вже казала, що скрипка - це її суперсила

А от про свої процедури краси і догляд Ахат не розказує

Нагадаємо, під час повномасштабної війни Ахат живе переважно в США, але іноді навідується в Україну.

Більше про життя артистки ТаблоID писав в окремому матеріалі.