59-річна Ассія Ахат в обтислому комбінезоні похизувалася стрункістю на тлі графіті
59-річна скрипалька Ассія Ахат продовжує дивувати своїм молодим виглядом і стрункістю. Певно, життя у Маямі іде на користь артистці, адже на фото у мережі вона світиться від щастя.
На нових знімках, що їх співачка запостила в Instagram, вона позує в силуетному комбінезоні, який повність обтягує її фігуру.
Компанію Ассії склала її незмінна партнерка - скрипка.
Нагадаємо, під час повномасштабної війни Ахат живе переважно в США, але іноді навідується в Україну.
Більше про життя артистки ТаблоID писав в окремому матеріалі.
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