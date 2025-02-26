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59-річна Ассія Ахат в обтислому комбінезоні похизувалася стрункістю на тлі графіті

Тамара Кудрявченко - 26 лютого, 11:00

59-річна скрипалька Ассія Ахат продовжує дивувати своїм молодим виглядом і стрункістю. Певно, життя у Маямі іде на користь артистці, адже на фото у мережі вона світиться від щастя. 

На нових знімках, що їх співачка запостила в Instagram, вона позує в силуетному комбінезоні, який повність обтягує її фігуру.

Ассія Ахат позує в комбінезоні

Ахат явно знає секрет молодості

Компанію Ассії склала її незмінна партнерка - скрипка.


Скрипалька Ассія Ахат

Скрипка - вірна супутниця Ассії все життя

Ассія Ахат показала фігуру

Раніше Ассія вже казала, що скрипка - це її суперсила

А от про свої процедури краси і догляд Ахат не розказує

А от про свої процедури краси і догляд Ахат не розказує

Нагадаємо, під час повномасштабної війни Ахат живе переважно в США, але іноді навідується в Україну.

Більше про життя артистки ТаблоID писав в окремому матеріалі.

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Ассія Ахат
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