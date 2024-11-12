59-річна Ахат посвітила принадами в мокрому білому міні. Фото
Скрипалька та співачка Ассія Ахат поділилася в Instagram спектним, як для пізньої осені, фотоконтентом. 59-річна зірка постала перед камерою в мокрій, а від того ще більш обтислій білій мінісукенці.
"Листопад...", - констатувала Ассія.
Як відомо, Ахат зараз мешкає у США, але й навідується в Україну. Нагадаємо, нещодавно ТаблоID згадував цікаві моменти з біографії артистки, як-от її короткий перший шлюб і доленосну зустріч із другим чоловіком.
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