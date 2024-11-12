59-річна Ахат посвітила принадами в мокрому білому міні. Фото

Марія Ткаченко 12 листопада, 12:15
Ассія Ахат
Фото з Instagram Ахат

Скрипалька та співачка Ассія Ахат поділилася в Instagram спектним, як для пізньої осені, фотоконтентом. 59-річна зірка постала перед камерою в мокрій, а від того ще більш обтислій білій мінісукенці.

"Листопад...", - констатувала Ассія.

Співачка Ассія Ахат

Ассія забула вдома парасольку?


Скрипалька Ассія Ахат

Листопад у зірки виглядає ось так

Як відомо, Ахат зараз мешкає у США, але й навідується в Україну. Нагадаємо, нещодавно ТаблоID згадував цікаві моменти з біографії артистки, як-от її короткий перший шлюб і доленосну зустріч із другим чоловіком.

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Ассія Ахат
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