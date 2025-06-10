Перламутр і цукрова вата: 60-річна Ахат у ніжних кольорах наробила фото на тлі океану

Марія Ткаченко - 10 червня, 12:30
Ассія Ахат
Фото з Instagram Ассії Ахат

Скрипалька та співачка Ассія Ахат поділилася у Instagram новим мініфотосетом, зробленим на мальовничій локації.

Зірка постала перед камерою, будучи вбрана вбрана в топ і повітряну спідницю кольору цукрової вати і бузково-перламутнові ботильйони-табі. В руках вона тримала музичний інструмент.

Інесса Баленко

Ассія Ахат продемонструвала ніжний та романтичний образ


"Океан, музика, кохання", - написала Ассія.

Схоже, артистка була або гостею на весіллі, або ж відповідала за музичний супровід, адже в підписі до світлин вказала імена пари.

Ассія Ахат в інстаграм

Артистку зазнімкували на дуже мальовничій локації

Образ Ассії Ахат

Родзинкою луку Ассії стали ботильйони-табі на підборах (хоча, мабуть, дибати в них по піску не надто зручно)

Нагадаємо, на початку червня Ахат відсвяткувала своє 60-річчя. З нагоди ювілею вона поділилася думками про дорослішання та "чарівний елексир" молодості, який їй явно хтось потай підливає.

ТаблоID розказував, як розпочиналася музична кар'єра Ассії Ахат, як їй у цьому допоміг чоловік і де зараз мешкає артистка. 

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Ассія Ахат
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