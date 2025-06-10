Перламутр і цукрова вата: 60-річна Ахат у ніжних кольорах наробила фото на тлі океану
Скрипалька та співачка Ассія Ахат поділилася у Instagram новим мініфотосетом, зробленим на мальовничій локації.
Зірка постала перед камерою, будучи вбрана вбрана в топ і повітряну спідницю кольору цукрової вати і бузково-перламутнові ботильйони-табі. В руках вона тримала музичний інструмент.
"Океан, музика, кохання", - написала Ассія.
Схоже, артистка була або гостею на весіллі, або ж відповідала за музичний супровід, адже в підписі до світлин вказала імена пари.
Нагадаємо, на початку червня Ахат відсвяткувала своє 60-річчя. З нагоди ювілею вона поділилася думками про дорослішання та "чарівний елексир" молодості, який їй явно хтось потай підливає.
ТаблоID розказував, як розпочиналася музична кар'єра Ассії Ахат, як їй у цьому допоміг чоловік і де зараз мешкає артистка.
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