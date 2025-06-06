"Рік любові": Ахат з нагоди 60-річчя грайливо попозувала у мереживі й розповіла про дорослішання. Фото

Скрипалька та співачка Ассія Ахат 3 червня відсвяткувала свій день народження. Їй виповнилося 60 років.

Декілька днів після вона вийшла на зв'язок з фанатами і поділилася своїми роздумами щодо дорослішання. До того ж вона показала нові фото, для яких вбралась у бірюзові штани кльош та мереживний кардиган в тон.

"Ще один рік життя, ще один рік любові, нових і давніх близьких друзів, пригод, сміху, нової музики, знайомств, краси й відчуттів. Я дуже ціную це", — написала вона.

Аутфіт завершував металевий ремінь, чорні сумочка та підбори Фото instagram

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Ахат захопила своїм струнким виглядом

"І часто думаю, яка я буду справді щасливою, коли скінчиться війна і почнеться нове життя у нас у всіх. Сім'ї будуть разом і наша Україна — велика, сильна, мудра. Дякую вам усім за неймовірні привітання, за вашу любов, добрі щирі слова. І мені здається, все це робить мене кожен рік все більш красивішою, наповненішою, впевненою в собі.

Явно десь уже вигадали якийсь чарівний еліксир, який не просто подовжує життя, а ще й омолоджує душу, тіло, очі, бажання! І хтось явно підливає мені його в келих шампанського. І я не проти. Нехай ллється", — додала зірка.

Скрипалька посвітила підтягнутими формами у яскравому одязі

Як відомо, над своїм тілом знаменитість багато працює у спортзалі. Вона також частенько позує у спокусливих образах і з глибоким декольте. А ще Ассія любить хизуватися тілом біля океану та фотографуватися в мінісукнях.

Не так давно ТаблоID детально розповідав про особисте життя Ахат, її розлучення і дитинство.