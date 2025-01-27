Бабкін із дружиною за кордоном показали цілунки на тлі пальм. Фото

46-річний музикант Сергій Бабкін знову наразився на критику своїх підписників через фото, які оприлюднив у своєму Instagram під час перебування за кордоном.

Музикант із дружиною Сніжаною наробив милих кадрів з поцілунками на тлі пальм, але не всі фоловери оцінили його романтичний настрій.

"Недільний mood", — підписів Сергій фото, ймовірно зроблені в Іспанії. Це підтверджує інформація про розташування Instagram-акаунту співака.

Схоже, Бабкін уже не зважає на постійний хейт у мережі і просто насолоджується життям

Реклама:

На знімках пара виглядає усміхненою та безтурботною. Тож за демонстрацію подорожі під час війни Бабкіна знову засудили у мережі. Особливо, враховуючи нещодавній скандал через російську мову.

"У країні війна, але ж то так треба показати, що ми не ви, ми ось під пальмами. Ну навіщо? Відпочиваєте? Не афішуйте, тим, кому болить", - обурюються під постом Сергія.

Бабкіна хейтили з самого початку повномасштабного вторгнення, адже він із родиною кілька місяців жив у Німеччині

Нагадаємо, якось Сніжана Бабкіна розповідала, як ставиться до хейту навколо чоловіка і пояснила, чому так відбувається.