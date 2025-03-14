Оголення емоцій та групова терапія: Барських у англомовному кліпі заспівав про силу українців. Відео

Співак Макс Барських представив свою нову англомовну композицію "Stomach Butterfly", що стала першим синглом із майбутнього альбому.
Випуску пісні передувала серія з п’яти коротких відео, які є частиною соціального аудіовізуального експерименту. У них артист акцентує на важливості ментального здоров’я суспільства.
35-річний Барських обрав англійську мову як засіб для встановлення діалогу з міжнародною аудиторією. Таким чином він хоче показати світу, що, попри всі виклики, життя в Україні триває.
"Мене надихають наші люди! Найсильнішою стороною українців є вміння жити. Війна не змогла зламати цей дух", — розповів він.
До створення кліпу "Stomach Butterfly" долучився режисер Алан Бадоєв. У відео Макс знімався разом з українською молоддю. Актори позували на підлозі та дивані, знімаючи одяг, а в деяких кадрах вони виконували хореографічні руки.
"Коли збираєш незнайомих людей на знімальному майданчику, де має виникнути справжня "спільна хімія", важливо дати кожному можливість відчути іншого. Саме тому ми разом сідали на один килим, уважно спостерігали за собою й один за одним. Торкалися один одного. І навіть знімали одяг. Усе проходило як групова терапія, після якої ми стали ближчими, як одне ціле. Це був справжній обмін енергією, і саме цей момент ми зафільмували в кліпі", — прокоментував
До речі, Бадоєв часто виступає режисером кліпів Барських. Нещодавно вони випустили спільний ролик "Так ніхто не кохав" у співпраці з Артемом Пивоваровим. А також відео "Ритми" з DOROFEEVA.
Раніше Макс також розповідав, чому українська мова заслуговує, щоб за неї воювали.
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