Оголення емоцій та групова терапія: Барських у англомовному кліпі заспівав про силу українців. Відео

Співак Макс Барських представив свою нову англомовну композицію "Stomach Butterfly", що стала першим синглом із майбутнього альбому.

Випуску пісні передувала серія з п’яти коротких відео, які є частиною соціального аудіовізуального експерименту. У них артист акцентує на важливості ментального здоров’я суспільства.

35-річний Барських обрав англійську мову як засіб для встановлення діалогу з міжнародною аудиторією. Таким чином він хоче показати світу, що, попри всі виклики, життя в Україні триває.

Ролики для "Stomach Butterfly" мають на меті розповісти світу про силу та незламний дух українців

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"Мене надихають наші люди! Найсильнішою стороною українців є вміння жити. Війна не змогла зламати цей дух", — розповів він.

У новій композиції артист співає про сильну захопленість іншою людиною, відчуття "метеликів" та постійні думки про свої почуття Фото пресгрупа

До створення кліпу "Stomach Butterfly" долучився режисер Алан Бадоєв. У відео Макс знімався разом з українською молоддю. Актори позували на підлозі та дивані, знімаючи одяг, а в деяких кадрах вони виконували хореографічні руки.

Актори відзняли еротичні кадри у спідньому, позуючи близько один від одного

Перед зйомками самого відеокліпу кожен з учасників розповів про свої втрати під час повномасштабної війни

"Коли збираєш незнайомих людей на знімальному майданчику, де має виникнути справжня "спільна хімія", важливо дати кожному можливість відчути іншого. Саме тому ми разом сідали на один килим, уважно спостерігали за собою й один за одним. Торкалися один одного. І навіть знімали одяг. Усе проходило як групова терапія, після якої ми стали ближчими, як одне ціле. Це був справжній обмін енергією, і саме цей момент ми зафільмували в кліпі", — прокоментував

"Хочу також нагадати, що слід піклуватися про ментальне здоров’я нашого народу — ми не зламані, але дуже крихкі", — додав автор. Кадр з кліпу alanbadoev

До речі, Бадоєв часто виступає режисером кліпів Барських. Нещодавно вони випустили спільний ролик "Так ніхто не кохав" у співпраці з ​​Артемом Пивоваровим. А також відео "Ритми" з DOROFEEVA.

Раніше Макс також розповідав, чому українська мова заслуговує, щоб за неї воювали.