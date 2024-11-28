"Так ніхто не кохав": Пивоваров і Барських презентували пісню-присвяту сучасній українській жінці. Відео

Співаки Артем Пивоваров та Макс Барських представили спільний трек під назвою "Так ніхто не кохав".
Вірш Володимира Сосюри в виконанні артистів став пронизливою одою сучасній українській жінці, яка вміє кохати до нестями попри війну і йти заради любові на все.
Чорно-білий відеокліп, де зіграла акторка Соломія Кирилова, зняв режисер Алан Бадоєв.
"Пісню "Так ніхто не кохав" я написав ще до запуску проєкту "Твої вірші, мої ноти". Вона мала безліч інтерпретацій та чекала свого часу й того артиста, з яким зазвучала б органічно. Я вдячний Максу, що погодився на мою пропозицію, завдяки чому пісня вийшла саме такою. Сподіваюся, під час прослуховування та перегляду "Так ніхто не кохав" мільйони сердець відчують любов, яку ми вклали в цю роботу", - поділився Артем.
Як зізнався Барських, йому дуже імпонує проєкт Пивоварова "Твої вірші, мої ноти", тому він радо прийняв його запрошення створити разом "щось вагоме й пронизливе, що і є творчістю".
"Вважаю, що поезія Сосюри, яка стала основою нашої пісні, обіймає кожного українця, вона є в нашому ДНК. "Так ніхто не кохав" має сьогодні зазвучати піснею й стати присвятою всім українським жінкам", - зазначив Макс.
"Велика українська класична поезія має надихати сучасних українців. Ця мета зрозуміла вже багатьом, і звісно, що гарна музика наближає її для багатьох людей як в Україні, так і за кордоном. Цього разу ми з Артемом та Максом вирішили створити аудіовізуальну присвяту сучасним українським жінкам. Слова Сосюри у цьому музичному творі оспівують кохання до жінок. Сьогодні українка — це мати, яка чекає на сина чи доньку з фронту; дружина, яка виборює права свого чоловіка-військового; волонтерка, яка, ризикуючи своїм життям, збирає і везе все необхідне туди, де це саме життя часто обривається; це воїн, що інколи виборює свободу пліч-о-пліч з коханою людиною, бо вже не може без неї", - поділився Алан Бадоєв.
ДИВІТЬСЯ ВІДЕО:
Нагадаємо, в жовтні Артем Пивоваров та KOLA представили осучаснену версію хіта "Ніч яка місячна".
Барських українською переспівав свій російськомовний хіт, через який на нього написали заяву. ОНОВЛЕНО
Приймав пологи та крав чорний метал: Пивоваров розкрив несподівані факти з біографії та розказав про знайомство з Klavdia Petrivna
Пивоварову 33 роки: як "Тьомчик із Вовчанська" став зіркою шоубізу
"Більш жива, емоційна": Барських розповів про переклад пісень українською та чому мова варта, щоб за неї воювати