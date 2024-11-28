"Так ніхто не кохав": Пивоваров і Барських презентували пісню-присвяту сучасній українській жінці. Відео

Співаки Артем Пивоваров та Макс Барських представили спільний трек під назвою "Так ніхто не кохав".

Вірш Володимира Сосюри в виконанні артистів став пронизливою одою сучасній українській жінці, яка вміє кохати до нестями попри війну і йти заради любові на все.

Чорно-білий відеокліп, де зіграла акторка Соломія Кирилова, зняв режисер Алан Бадоєв.

Вірш Сосюри зазвучав у суттєвому виконанні Макса Барських та Артема Пивоварова Фото пресслужби

"Пісню "Так ніхто не кохав" я написав ще до запуску проєкту "Твої вірші, мої ноти". Вона мала безліч інтерпретацій та чекала свого часу й того артиста, з яким зазвучала б органічно. Я вдячний Максу, що погодився на мою пропозицію, завдяки чому пісня вийшла саме такою. Сподіваюся, під час прослуховування та перегляду "Так ніхто не кохав" мільйони сердець відчують любов, яку ми вклали в цю роботу", - поділився Артем.

Як зізнався Барських, йому дуже імпонує проєкт Пивоварова "Твої вірші, мої ноти", тому він радо прийняв його запрошення створити разом "щось вагоме й пронизливе, що і є творчістю".

Макс і Артем порадували шанувальників своєю колаборацією

"Вважаю, що поезія Сосюри, яка стала основою нашої пісні, обіймає кожного українця, вона є в нашому ДНК. "Так ніхто не кохав" має сьогодні зазвучати піснею й стати присвятою всім українським жінкам", - зазначив Макс.

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"Велика українська класична поезія має надихати сучасних українців. Ця мета зрозуміла вже багатьом, і звісно, що гарна музика наближає її для багатьох людей як в Україні, так і за кордоном. Цього разу ми з Артемом та Максом вирішили створити аудіовізуальну присвяту сучасним українським жінкам. Слова Сосюри у цьому музичному творі оспівують кохання до жінок. Сьогодні українка — це мати, яка чекає на сина чи доньку з фронту; дружина, яка виборює права свого чоловіка-військового; волонтерка, яка, ризикуючи своїм життям, збирає і везе все необхідне туди, де це саме життя часто обривається; це воїн, що інколи виборює свободу пліч-о-пліч з коханою людиною, бо вже не може без неї", - поділився Алан Бадоєв.

Алан Бадоєв за роботою

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Нагадаємо, в жовтні Артем Пивоваров та KOLA представили осучаснену версію хіта "Ніч яка місячна".







